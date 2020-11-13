Formula 1 Türkiye'de ilk antrenman turları tamamlandıİki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!Grip aşısı bulamayanlar, dermanı aktarlarda arıyorElon Musk: İki testim negatif, ikisi pozitif çıktı; düzmece bir şeyler var!Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekiplerince bulunduLewis Baker: "Gelecek adına iyi sinyaller veriyoruz"Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıÖğretmenler Günü şiirleri | En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleriBir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! İşte yeni baş rol oyuncusu!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sophie Habboo'nun sevgilisi canlı yayında çırılçıplak yakalandı!

Sophie Habboo'nun sevgilisi canlı yayında çırılçıplak yakalandı!

Televizyon yıldızı ve girişimci Jamie Laing'in sunucu kız arkadaşı Sophie Habboo, Instagram'da spor yaptığı anları canlı yayında takipçileri ile paylaşırken neye uğradığını şaşırdı. Habboo'nun sevgilisi Jamie, arkadan çırıl çıplak geçti.

Sophie Habboo'nun sevgilisi canlı yayında çırılçıplak yakalandı!

İngiliz televizyon dünyasının en ünlü çiftleri arasında yer alan Sophie Habboo ve Jamie Laing, canlı yayın kurbanı oldu.

Sophie Habboo'nun sevgilisi canlı yayında çırılçıplak yakalandı!

Instagram'da spor yaptığı anları, canlı yayında takipçileri ile paylaşan Sophie, erkek arkadaşının o sırada çıplak şekilde arkadan geçeceğinden habersiz bir şekilde sporunu yapıyordu.

Sophie Habboo'nun sevgilisi canlı yayında çırılçıplak yakalandı!

Sophia, kamerada erkek arkadaşının arka planda çıplak bir şekilde yürüdüğünü görünce büyük bir şaşkınlık içinde çığlık atarak sevgilisini canlı yayında olduğu söyleyerek uyardı.

640xauto.Sophie Habboo'nun sevgilisi canlı yayında çırılçıplak yakalandı!

Sophie, yaşadığı bu ilginç anı "Şu an ağlıyorum" diye ifade etti.

Sophie Habboo'nun sevgilisi canlı yayında çırılçıplak yakalandı!

Jamie, birkaç gün önce de Sophie'nin küvette tamamen çıplak bir fotoğrafını "Küvetten çıkmıyor" başlığı ile paylaşmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT