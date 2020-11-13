Sophie Habboo'nun sevgilisi canlı yayında çırılçıplak yakalandı!

İngiliz televizyon dünyasının en ünlü çiftleri arasında yer alan Sophie Habboo ve Jamie Laing, canlı yayın kurbanı oldu.

Instagram'da spor yaptığı anları, canlı yayında takipçileri ile paylaşan Sophie, erkek arkadaşının o sırada çıplak şekilde arkadan geçeceğinden habersiz bir şekilde sporunu yapıyordu.

Sophia, kamerada erkek arkadaşının arka planda çıplak bir şekilde yürüdüğünü görünce büyük bir şaşkınlık içinde çığlık atarak sevgilisini canlı yayında olduğu söyleyerek uyardı.

Sophie, yaşadığı bu ilginç anı "Şu an ağlıyorum" diye ifade etti.

Jamie, birkaç gün önce de Sophie'nin küvette tamamen çıplak bir fotoğrafını "Küvetten çıkmıyor" başlığı ile paylaşmıştı.