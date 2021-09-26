Soprano ne demek, TDK'ya göre Soprano kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Soprano ne demek? Soprano TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi soprano kelimesi. Peki soprano ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre soprano nedir, soprano kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Soprano kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Soprano kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SOPRANO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Soprano kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Soprano kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre soprano kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadın veya çocuklarda en ince ses

- Sesi ince olan ses sanatçısı

- Bir çalgı topluluğunda en ince sesleri veren müzik araçları

