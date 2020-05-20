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Sorma Neden filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Tolga Baş'ın oturduğu Sorma Neden filmi 2018 yılında vizyona girmesinin ardından televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ve ya yeniden izlemek isteyenler ''Sorma Neden filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?'' sorularının yanıtlarını arıyor.

Sorma Neden filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Başrollerinde Burak Satıbol, Derya Şensoy'un oynadığı komedi türündeki Sorma Neden filmi beyaz perdede sinemaseverlerin beğenisini çekmesinin ardından bu kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki Sorma Neden filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi? İşte film hakkında tüm detaylar..

SORMA NEDEN FİLMİNİN KONUSU

Yağmur ile Kayhan evlilik hazırlıkları yapar. Fakat çevrelerindeki kimse bu düğünün gerçekleşmesini istemez. Kaynana ve görümceler Yağmur'u beğenmez ama Kayhan'a söz geçiremezler. Aşkını unutamayan gelinin eski sevgilisi de çat kapı gelir. Kimsenin razı olmadığı düğün gecesi ise beklenmedik bir olay yaşanır. Damat ortadan kaybolmuştur. Kayıp damadı bulmaya çalışan polisler, Kayhan'ın arkadaşları, borçluları, yaşadığı mahallenin esnafı ve ailesini sorguya çeker. Polislerin sorguda öğrendiklerinden sonra işler çığrından çıkar.

Sorma Neden filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

SORMA NEDEN FİLMİNİN OYUNCULARI

Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yılmaz Gruda, Yiğit Arı, Güray Ozcan, Nazlı Tosunoğlu, Ayça Işıldar, Özlem Türay, Sadık Gürbüz, Osman Kot, Mahmut Gökgöz, Serdar Sezgin Güvenç, Fatih Günay.

Sorma Neden filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

SORMA NEDEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sorma Neden filminin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.

Sorma Neden filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

SORMA NEDEN FİLMİNİN KÜNYESİ

Vizyon tarihi: 21 Eylül 2018

Tür: Komedi
Yönetmen: Tolga Baş
Ülke: Türkiye

Sorma Neden filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

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