İstanbul, Fikirtepe'de bir genç kız, şort giydiği için sözlü bir şahsın sözlü saldırısına mağruz kaldı. Yaşanan olayın ardından o anları sosyal medya hesabında paylaşan genç kız, "soyunuz kurusun" notunu düştü. Saldırgana sosyal medyada tepki yağdı. İşte Şort giyen kadın sözlü saldırıya uğradı olay görüntüsü | Fikirtepe genç kıza sözlü saldırı olayı İşte ayrıntılar...

ŞORT GİYEN KADIN SÖZLÜ SALDIRIYA UĞRADI OLAY GÖRÜNTÜSÜ

Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, şort giydiği için kendisine tepki gösteren ve sözlü saldırıda bulunan kişinin videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü esnada yanına yaklaşan şahsın, genç kıza ve babasına hakaretler yağdırdığı görüldü. Şort giydiği için Tüfekçi'ye tepki gösteren şahıs, hakaretler yağdırdı.

FİKİRTEPE GENÇ KIZA SÖZLÜ SALDIRI OLAYI

Tüfekçi, videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan Tüfekçi, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine şahıs, Tüfekçi ve babasına hakaret yağdırıyor.

Diğer yandan söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.

İşte tepki çeken görüntü: