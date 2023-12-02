Soruşturmalar derinleştiriliyor! Selin Ciğerci ve eski futbolcu eşi Gökhan Çıra hakkında yeni soruşturma!

Özellikle kozmetik alanında faaliyet gösteren sosyal medya fenomenleri hakkında yürütülen soruşturmalar artarak devam ediyor.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME DAHA

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Nişantaşı’nda oturduğu belirtilen Selin Ciğerci ile eski futbolcu eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

BİR SORUŞTURMA DAHA BAŞLATILDI

Bu çerçevede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NCE YÜRÜTÜLÜYOR

Çağlayan Adliyesi’nce başlatılan soruşturmanın, diğer fenomenlerle ilgili Anadolu Adliyesi’nce başlatılan soruşturmayla birleştirilip birleştirilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Öte yandan, mal varlıklarıyla ilgili henüz bir çalışma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: haberler.com & haberturk.com ve İhlas Haber Ajansı