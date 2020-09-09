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Sosa, takımla çalışmaya başladı!

Fenerbahçe'ye transferinin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina sürecine giren Jose Sosa, yeni sezon öncesinde takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sosa, takımla çalışmaya başladı!

Fenerbahçe'de bir süredir bireysel çalışan Jose Sosa, bugün takımla beraber antrenmana katıldı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sosa, takımla çalışmaya başladı!

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından hücum varyasyonları çalışan oyuncular çift kale maç yaptı.

İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, bir süredir ayrı sürdürdüğü çalışmaları tamamlayarak bugün takımla beraber antrenmana çıktı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 11 Eylül'de başlayacak yeni sezon için Çaykur Rizespor ile Cuma günü karşılaşacak. Ligin açılış maçı için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, bazı oyuncuların lisanları henüz çıkmış değil.

Onur Çelik
Spor Editörü


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