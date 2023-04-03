Soslan Kabisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Kabisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soslan Kabisov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soslan Kabisov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soslan Kabisov 17 Şubat 2000 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кабисов Сослан Харебович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soslan Kabisov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soslan Kabisov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Soslan Kabisov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soslan Kabisov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soslan Kabisov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soslan Kabisov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soslan Kabisov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Olimp Khimki

13 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2022 yılında Alania-2 V.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2023 yılında Khimki 2

Soslan Kabisov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soslan Kabisov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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