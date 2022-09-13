Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hazırladı. Bahsi geçen dev projeyle 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılarak dar gelirler ev sahibi olacak. Özellikle gençler için büyük avantaj olacak bu projeyle, kira öder gibi yuva sahibi olunabilecek. Peki,Sosyal konut başvurusu nereye yapılacak? TOKİ Sosyal Konut başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?
Başvuruların nereye yapılacağı konusunda asıl bilginin 13 Eylül saat 14.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşa verileceğini Murat Kurum "Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle; yeni yuvalar kurulacak, yeni istihdam alanları oluşacak, millî ekonomimiz daha güçlenecek, Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek" ifadeleriyle bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 13 Eylül saat 14.00'te gerçekleştirdiği konuşmayla başvuruların 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve E-devlet üzerinden alınacağını bildirdi.
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TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TOKİ başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayın.
2023-2028 HEDEFİ: 500 BİN KONUT
İlk Etapta 13 Eylülde;
- 250 Bin Konut
- 100 Bin Altyapılı Konut Arsası
- 10 Bin Sanayi Sitesi
Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.
KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?
- Emekliler %20: 50 bin konut
- Gençler %20: 50 bin konut
- Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
- Engelliler %5: 12 bin 500 konut
- Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut
HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.
En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinden; tapuda kayıtlı konutu olanlar veya Toplu Konut İdaresinden Hak Sahipliği Belgesini kullanmadan normal satış şartları ile konut alanlar, SGK’dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi ile başvuru yapabileceklerdir.
- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.