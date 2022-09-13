Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hazırladı. Bahsi geçen dev projeyle 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılarak dar gelirler ev sahibi olacak. Özellikle gençler için büyük avantaj olacak bu projeyle, kira öder gibi yuva sahibi olunabilecek. Peki,Sosyal konut başvurusu nereye yapılacak? TOKİ Sosyal Konut başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Başvuruların nereye yapılacağı konusunda asıl bilginin 13 Eylül saat 14.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşa verileceğini Murat Kurum "Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle; yeni yuvalar kurulacak, yeni istihdam alanları oluşacak, millî ekonomimiz daha güçlenecek, Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek" ifadeleriyle bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 13 Eylül saat 14.00'te gerçekleştirdiği konuşmayla başvuruların 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve E-devlet üzerinden alınacağını bildirdi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayın.

2023-2028 HEDEFİ: 500 BİN KONUT

İlk Etapta 13 Eylülde;

250 Bin Konut

100 Bin Altyapılı Konut Arsası

10 Bin Sanayi Sitesi

Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;