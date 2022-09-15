2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar aktarıldıktan sonra internette en çok araştırılan konulardan biri de inşa edilecek iş yerleri oldu. Peki 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak? Detaylar haberimizde...

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2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar araştırılırken, merak edilen konulardan biri de iş yerlerinin fiyatları ve detayları oldu. Peki 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak? İşte detaylar...

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak?

2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ METREKARE?

TOKİ tarafından inşa edileceği duyurulan 50 bin iş yeri ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de fiyatları ve kaç metrekare olduklarıydı. Projenin ilk etabından 10 bini inşa edilecek olan iş yerlerinin fiyatlandırmaları şu şekilde olacak:

İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride alıcılarını bulacak.

50 metrekare iş yeri 351 bin lira,

100 metrekare iş yeri 685 bin lira,

150 metrekare iş yeri, 685 bin lira,

250 metrekarelik iş yeri ise 1 milyon 300 bin liradan alıcılarını bulacak.

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak?

TOKİ İŞ YERİ İÇİN PEŞİNAT NE KADAR, TAKSİT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TAKSİT OLACAK?

50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satılacak olan iş yerlerinin peşinatları ve taksitleri de şu şekilde açıklandı:

50 metrekare iş yeri 35 bin 100 TL peşinatla ve 2 bin 633 lira taksitle,

100 metrekare iş yeri 68 bin 500 TL peşinatla ve 5 bin 138 lira taksitle,

150 metrekare iş yeri, 99 bin 800 lira peşinatla ve 7 bin 485 lira taksitle

250 metrekarelik iş yeri ise 130 bin lira peşinatla ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı ile alıcılarını bulacak.

Alıcılar ödemelerini 240 ay vade ve sabit taksitlerle tamamlayacak.

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