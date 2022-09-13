Vatandaşların detaylarını merakla beklediği sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada projenin detaylarını açıkladı. İstanbul'da yapılacak konut sayısı da belli oldu. Bunun üzerine TOKİ İstanbul sosyal konutları nerede yapılacak? İstanbul'da kaç konut, hangi ilçede yapılacak? Nasıl başvurulur, şartları neler? sorularının yanıtları araştırılıyor.

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUTLARI NEREDE YAPILACAK?

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçesinde 28 bin 340 sosyal konut inşa edilecek.

Ayrıca Çatalca ilçesinde 540, Silivri'de 200, Tuzla'da 20 bin 920 olmak üzere toplamda 50 bin sosyal konut inşa edilecek.

İSTANBUL'DA KAÇ KONUT, HANGİ İLÇEDE YAPILACAK? NASIL BAŞVURULUR, ŞARTLARI NELER?

TOKİ, İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda şunları söyledi:

"Projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut sayısı paylaşacağız. "

Konutlar Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak.

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR, ŞARTLARI NELER?

İstanbul'da TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konut projesine başvuracak kişilerde aranan şartlar şöyle:

-T.C. vatandaşı olması,

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

-Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ'nin sosyal konut projesine başvuracak kişiler (14 Eylül 2022 Çarşamba) gününden itibaren e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru yapacak. e - Devlet üzerinden başvuru yapamayanlar Halkbank veya Ziraat Bankasına giderek başvuru yapacak. Başvuru için 500 TL ödeyecek, daha sonra ise kura zamanı beklenecek.

SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI

EVLER NASIL OLACAK?

-Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek

-Sıfır atık uyumlu

-Enerji verimli

-İklim dostu malzemeler

-Yenilenebilir enerji sistem

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