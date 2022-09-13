2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1, 3+1 konut fiyatları ne kadar? Sosyal Konut Projesi taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak, ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında kamuoyuyla detaylarını paylaştığı 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi'ni merak eden vatandaşlar, internette projeyle ilgili aramalar yapıyor. Peki 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1, 3+1 konut fiyatları ne kadar? Sosyal Konut Projesi taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak, ödenecek? İşte yanıtlar...

İrem Yıldız
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2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1, 3+1 konut fiyatları ne kadar? Sosyal Konut Projesi taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak, ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" diyerek müjdelediği sosyal konut projesi ile ilgili detayları canlı yayından anlattı. Projeye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, merak ettiği soruları internetten araştırmaya başladı. Peki 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1, 3+1 konut fiyatları ne kadar? Sosyal Konut Projesi taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak, ödenecek? İşte detaylar...

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1, 3+1 konut fiyatları ne kadar? Sosyal Konut Projesi taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak, ödenecek?

2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ 2+1, 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" dediği ve "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız'' şeklinde müjdelediği proje ile ilgili detayları canlı yayından verdi. Peki 2+1, 3+1 konut fiyatları ne kadar?

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1, 3+1 konut fiyatları ne kadar? Sosyal Konut Projesi taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak, ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gerçekleştirmiş olduğu konuşmada, konut fiyatlarıyla alakalı şu ifadeler yer verdi:

"Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik. Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde. Toplam 608 bin liraya sahip 2+1 konutlara aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecek.

850 bin lira fiyat 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Toplam bedelin yüzde 10'u peşin, taksit bedeli ise sözleşme imzalanması ile başlanacak."

Buna göre 2+1 konutlar 608 bin TL , 3+1 konutlar ise 850 bin TL'ye satın alınabilecek.

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1, 3+1 konut fiyatları ne kadar? Sosyal Konut Projesi taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak, ödenecek?

SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TAKSİT OLACAK, ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 608 bin ve 805 bin TL olarak belirlenen dairelerin taksit fiyatları ve kaç taksit olduğuna dair detayları da açıkladı.

Buna göre 2+1 konutlar 608 bin TL olup, 240 ay vadeyle aylık 2.280 TL taksitlerle,

3+1 konutlar ise, 850 bin TL olup, 240 ay vadeyle aylık 3.187 TL taksitlerle satın alınabilecek.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan başvuruda bulunmak isteyenlerin hane gelirlerinin 18 bin liradan, diğer illerde yaşayan vatandaşların da hane gelirlerinin 16 bin liradan az olması şartı aranacak.

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