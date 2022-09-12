81 ili kapsayan ve cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacağı müjdesi verilen TOKİ Sosyal Konut Projesi için vatandaşlar geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de detaylarını paylaşacağı duyurulan proje hakkında merak edilen Sosyal Konut Projesi nedir, kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları ne 2022? TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır? sorularının yanıtlarını sizin için hazırladık. İşte detaylar...

SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NE 2022?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacağı müjdesi verilen TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" diyerek müjdelediği sosyal konut projesi ile ilgili "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız'' detayını da paylaşmıştı. Yani sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için uygulanan bir projedir.

Hayata geçirilecek olan TOKİ projesiyle, 81 ildeki 1 milyon 170 bin vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanacağı duyurulmuştu. Peki kimler başvuru yapabilir?

Herhangi bir mal ya da mülkte hissedar olmayan, daha önce ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlar, dilerlerse ev dilerlerse de uygun fiyatlı arsa için başvuruda bulunabilecek.

Şehit yakınları ve gaziler ile emeklilere özel kontenjan ayıracağı, gençlerin de projede kota sahibi olacağı duyuruldu.

Konuyla alakalı Bakan Kurum da, "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

Vatandaşlar başvurularının ardından kura ile ev ve arsa sahibi olabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Konuyla alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle; yeni yuvalar kurulacak, yeni istihdam alanları oluşacak, millî ekonomimiz daha güçlenecek, Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Proje 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasının ardından başlatılacak. Başvuru tarihi ve projeyle ilgili tüm detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.