Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar araştırılırken, merak edilen konulardan biri de başvuruların başlayıp başlamadığı oldu. Peki 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ve şartları ne? TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak? Detaylar haberimizde...
2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İŞ YERİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURU ÜCRETİ VE ŞARTLARI NE?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında 50 bin iş yeri inşa edileceği, fakat projenin ilk etabında 10 binin tamamlanacağı duyurulmuştu. TOKİ ile 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride inşa edilecek olan iş yerlerinden birine sahip olmak isteyen vatandaşlar, başvurularla ilgili detayları merak ediyor.
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların 10 Ekim-7 Kasım'da alınacağı duyuruldu. Vatandaşlar 2000 bin TL başvuru ücretini ödeyerek iş yeri için kura başvurusunda bulunabilecekler. Peki başvuru şartları ne?
Başvuru şartları:
- TC Vatandaşı olmak
- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler
- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması
TOKİ İŞ YERLERİ HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?
28 ilde ve ilk etapta 10 bin tane inşa edilecek olan iş yerlerinin hangi şehirlerde ve kaçar tane olduğu da şu şekilde açıklandı:
Ankara:1000
İzmir:700
Bursa:500
Konya:500
Adana:500
Malatya:500
Gaziantep:500
Şanlıurfa:500
Diyarbakır:450
Kocaeli:450
Eskişehir:350
Kayseri:350
Manisa:350
Mersin:300
Denizli:300
Balıkesir:300
Van:250
Erzurum 250,
Trabzon:250
Tekirdağ:250
Afyonkarahisar:200
Aksaray:200
Isparta:200
Çorum:200
Ordu:200
Sivas:200
Şırnak:150
Kastamonu:100