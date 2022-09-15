Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar araştırılırken, merak edilen konulardan biri de başvuruların başlayıp başlamadığı oldu. Peki 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ve şartları ne? TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak? Detaylar haberimizde...

2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İŞ YERİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURU ÜCRETİ VE ŞARTLARI NE?

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında 50 bin iş yeri inşa edileceği, fakat projenin ilk etabında 10 binin tamamlanacağı duyurulmuştu. TOKİ ile 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride inşa edilecek olan iş yerlerinden birine sahip olmak isteyen vatandaşlar, başvurularla ilgili detayları merak ediyor.

2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların 10 Ekim-7 Kasım'da alınacağı duyuruldu. Vatandaşlar 2000 bin TL başvuru ücretini ödeyerek iş yeri için kura başvurusunda bulunabilecekler. Peki başvuru şartları ne?

Başvuru şartları:

- TC Vatandaşı olmak

- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

TOKİ İŞ YERLERİ HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?

28 ilde ve ilk etapta 10 bin tane inşa edilecek olan iş yerlerinin hangi şehirlerde ve kaçar tane olduğu da şu şekilde açıklandı:

Ankara:1000

İzmir:700

Bursa:500

Konya:500

Adana:500

Malatya:500

Gaziantep:500

Şanlıurfa:500

Diyarbakır:450

Kocaeli:450

Eskişehir:350

Kayseri:350

Manisa:350

Mersin:300

Denizli:300

Balıkesir:300

Van:250

Erzurum 250,

Trabzon:250

Tekirdağ:250

Afyonkarahisar:200

Aksaray:200

Isparta:200

Çorum:200

Ordu:200

Sivas:200

Şırnak:150

Kastamonu:100