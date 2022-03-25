Sosyal medya ayağa kalktı! Esenler'deki erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet: Tek tek başlarına vurdu, yaptığı cezasız kalmadı

Esenler ilçesinde bulunan özel erkek bir erkek öğrenci yurdunda meydana gelen olayda yurtta görevli olan bir şahıs, öğrencilere şiddet uyguladı. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkması sonrası İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

YURT GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada," Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler ilçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır." denildi.

"ESEFLE KINIYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müfettiş görevlendirerek idari soruşturma başlattığı ifade edilen açıklamada," Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Söz konusu görüntülere sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

- Bu iblise, çocuklarını emanet eden anneler-babalar, evlatlarınız size yük mü oluyor, onları gözden mi çıkarttınız ? Hiç mi akıllanmayacaksınız ? Biz izlerken sizin adınıza üzüldük, sizin adınıza üzülmeyen ebeveynleriniz adına da çocuklar...

- Şu görüntüyü izleyip o çocukları o terör yuvalarına gönderen Anne Babalar o çocukları nasıl kazandı çok merak ediyorum?

- Manyak mı bu bu çocukların anne babası yok mu veya bu çocuklar anne babasına anlatmıyor mu, yaşadıklarını din ile alakalı bir kurum kesinlikle kabul etmiyorum. İslam peygamberinin çocuklara tavrını bir okusunlar bence insanları İslam'dan soğutan bu görüntüleri kınıyorum.

-Şunlara çocuklarını emanet eden anne babalar siz insan değilsiniz. Kesinlikle o çocuklar elinizden alıp kurtarılmalılar net. Hakkıyla evlat yetiştirmeyecekseniz yapmayın.

- Hâlâ şaşırıyor musunuz bu haberlere?... Bu, hep vardı; hep de olacak. Çünkü bildikleri tek eğitim yöntemi bu. Çünkü feyzli abileri, hocaları falan böyle öğretti. Kendileri de böyle yetiştirildi. Bunlar normal. Anormal olan, ailelerin bunu biliyor olması...

- Çocuğa güç kullanmanın akıl ve de ahlakta yeri yoktur.. Unutmayın ki o çocuklarda büyüyecek..

Siz geleceğe tokat atıyorsunuz, umarım bu çocuklar o tokadı asla unutmaz ve onları oraya gönderen aileleri gibi olmaz, uyutulmaz, uyanır..

- Bu çocuklarının bir tanesinin bile, yaşadıkların ailelerine anlatabildiklerine inanmıyorum. Çocuklarınızı sevin arkadaş olun. Kendinizi şu yaşanılan ana götürüp onların yerine koyun. Çok günah, kırıcı, yıpratıcı, üzücü, yorucu...