Sosyal medya ayağa kalktı! Kuran Kursunda şiddet olayına soruşturma

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yaşanan şiddet olayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde bir kişi, çocuğa elindeki cisim ile vuruyor. Çocuk yaşadığı acıdan dolayı yere düşüyor. Daha sonra çocuğa şiddet uygulayan kişi odada bulunan bir kişi ile dışarı çıkıyor.

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Görüntülerle ilgili Elbistan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ERBAŞ, İL MÜFTÜSÜ'NÜ ARAYIP TALİMAT VERDİ

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'i aradı. Erbaş'ın Sürgeç'den bilgi aldığı ve görüntülerin detaylıca incelenmesi talimatı verdiği öğrenildi.

"ŞİDDETE BAŞVURAN HİÇBİR ANLAYIŞ ASLA TASVİP EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.