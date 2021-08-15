Sosyal medya ayağa kalktı! Taliban Kabil'deki cezaevinin kapılarını açtı: Mahkumlar, Türkiye'ye mi geliyor?

Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilme kararı almıştı. Bu durumun ardından Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmeleriniden bir sonuç elde edilememesi sonrası Taliban, Afgan hükümetinin kontrolünde olan tek büyük şehir olan başkent Kabil'e girdi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması sebebiyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını duyurdu. Başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıklarını ve hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirten Mücahit, hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını ifade etti.

TALİBAN CEZAEVİ KAPILARINI AÇTI, HÜKÜMLÜLERİ DIŞARI SALDI

"Kentte güvenliği sağlayacağız" diyen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit'in açıklaması sonrası sosyal medyada tepki çeken görüntüler dolaşmaya başladı. Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyursa da cezaevlerinde bulunan azılı suçluları saldığı ve hapishanelerin boşaltıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada tecavüzcüsünden, hırsızına, katilinden, dolandırıcısına kadar birçok hükümlünün salınması sonrası oradaki azılı suçluların sınıra doğru ilerlediği öne sürülürken birçok kişi yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada tepki çeken skandal görüntü:

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ

Sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

- Taliban Kabil'de ki En Büyük Cezaevi'ndeki Mahkumları da Serbest Bıraktı. Mahkumlar Sınırlara doğru yol alıyor.

- Taliban cezaevi kapılarını açtı ve geliyorlar !

- Taliban, Kabil’deki en büyük hapisanelerinden birini daha boşalttı. Cezaevi kaçkını binlerce Afgan Türkiye’ye gelebilir! Hırsız, katil, tecavüzcü…

- Taliban cezaevi kapısını açtı bu insanların mahkum olup olmadığını katil mi tecavüzcü mü terörist mi bilmiyoruz, yazık be yazık!!!!!!!! Nasıl bir tehlike içindeyiz farkında mısınız

- Önemli. Taliban, Bagram'da yer alan cezaevi mahkumlarını serbest bıraktı. Söz konusu cezaevinde El-Kaide üyesi mahkumlar da bulunuyordu.