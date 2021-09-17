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Sosyal medya çalkalanıyor! Bir yıldır cinsel ilişkiye girmeyen fenomen hamile kaldı!

TikTok fenomeninin paylaştığı bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Fenomen videoda bir yıldır ilişkiye girmediği halde hamile kaldığını anlattı.

Sosyal medya çalkalanıyor! Bir yıldır cinsel ilişkiye girmeyen fenomen hamile kaldı!

TikTok fenomeni olan Gibson yaşadığı olayı video çekerek anlattı. TikTok'da bir anda popüler olan video Gibson'un mide ağrıları yaşadığı günleri anlatmasıyla başlıyor. Mide ağrıları bir türlü geçmeyen Gibson doktora giderek kan testi oldu. Testin sonuçları karşısında ise neye uğradığını şaşırdı.

Kan testi sonucuna göre hamile olduğu söylenilen Gibson bir yıldır cinsel ilişkiye girmediğini ve bunun mümkün olamayacağını açıkladı.

Sosyal medya çalkalanıyor! Bir yıldır cinsel ilişkiye girmeyen fenomen hamile kaldı!

“BU MÜMKÜN DEĞİL”

Baş dönmesi ve mide ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini belirten Gibson, “Haftada iki veya üç kez mideme ağrılar giriyordu. Ağrı başladığında mide bulantısı da yapıyordu. Hareket edemiyordum hatta yürüyemiyordum. Hastanede kan testi yaptırmamı söylediler. Sonuçlarda hormon seviyesi yüksek çıktı ve bana hamile olduğum açıklandı. Bu mümkün değil” dedi.

Kan testi sonrasında idrar testi için tekrar doktora gittiğini belirten Gibson bu kez de hamilelik sonucunun negatif olduğunu paylaştı. Doktorlar Gibson’un durumunu araştırmaya devam ederken yumurtalık kisti şüphesinde birleşti.

Sosyal medya çalkalanıyor! Bir yıldır cinsel ilişkiye girmeyen fenomen hamile kaldı!

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