Sosyal medya çalkalanıyor! Vatandaşlar kalıcı yaz saati uygulamasına karşı çıktı, kış saati uygulamasını geri istiyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına geçti. Ancak Türkiye'de 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle hayata geçen yıl boyu yaz saati uygulaması, 2018'de çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kalıcı hale getirildi. Söz konusu karar sonrası sabahın ilk saatlerinde işe giden vatandaşlar ve okula giden öğrenciler karanlık altında güne başlıyorlar.

VATANDAŞLAR KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASINA KARŞI

Söz konusu uygulamanın sona ermesi gerektiği de vatandaşlar tarafından dillendiriliyor. Öte yandan vatandaşlar Twitter'da #kışsaati etiketi ile paylaşımda bulunarak kış saati uygulamasının uygulanması gerektiğini ifade ediyorlar.

Öte yandan oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü tartışma yaratmış, vatandaşlar söz konusu videonun altına kış saati uygulamasının gelmesine yönelik yorumlar yaptı.

El kadar bebelere bile eziyetsiniz …Çocuklar okula gidiyor güneş nerede güneeeeeş ! pic.twitter.com/lMcCS6Fm2z — Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) November 3, 2021

VATANDAŞLAR TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ

İşte sosyal medyada gelen tepkiler:

- Kör karanlıkta evden çıkıyor, yine aynı karanlıkla eve giriyoruz. Güne güneşle başlamak bile yasak ülkede.

- Sabah karanlığı ile akşam karanlığı bir değil... Sabah güneş ışığı ile birlikte melatonin ( uyku hormonu) serotonine dönmeye başlar ve zihin uyanır. Akşam karanlığı başladıktan 6 saat sonra da melatonin salgılanmaya başlar... Fizyolojik, sağlıklı olan kış saatidir!

- Kış saati uygulaması geri gelsin. Uyanıyorsun her yer karanlık gündüz mü oldu yoksa hâlâ gece mi belli değil. Telefon saatini görene kadar her şey inanılmaz arafta. Ufacık çocukların karanlıkta okula gitmeleri de ayrı bir sorun.

- Gerçekten kimse bu konuyu gündeme getirmiyor! Tüm dünya saatlerini bilimin ışığında ayarlarken ülkemizin bu konudaki inadı neden?! Kış saati öğrenciler de çalışanlar da okula, işe giderken rahat değil! Zifiri karanlıkta çıkıp zifiri karanlıkta eve giriyoruz! Böyle sistem olmaz!

- Kış saati uygulaması geri gelsin zifiri karanlıkta çocuklar yollarda.

- Güneş neydi? Aydınlık neydi? Unuttuk. Unutturdular.

-Biri mantıklı bir açıklama yapasın nerede tasarruf var, Önümüzdeki 3 ay saat 8 gibi aydınlanacak hava, yazık günah değil mi o küçücük çocuklara, işe giden insanlara?

-Zifiri karanlıkta işe gidiyor olmamız ayrı sorun küçücük çocukların karanlıkta okula gitmek zorunda kalıyor olması ayrı. Benim kardeşim,kiminin çocuğu…Bu neyin inadı, bu nasıl bir mantıksızlık

Kış saati uygulaması geri gelsin.