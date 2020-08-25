Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı!
Sokakta vatandaşlarla yaptığı muhalif sivri videolarla tanınan Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bir videosunda söylediği sözlerle ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SOKAK röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık (37), paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.
SOKAK röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık (37), paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.
Yaptığı sokak röportajlarını, "İlave Tv" isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.