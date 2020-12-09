Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın çantası çalındı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için bir mağazaya giren sosyal medya fenomeni Hakan Kakız hayatının şokunu yaşadı. Kakız gözler önünde hırsızlık kurbanı oldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Şişli Nişantaşı’ndaki bir mağazada meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, akşamüstü semtteki bir mağaza gitti. İçeride alışveriş yapan Kakız, elbise denemek için içerisinde yaklaşık 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantasını koltuğa bıraktı.

O esnada mağazaya giren bir şahıs, Kakız’ın çantayı bırakmasını fırsat bilerek koltuğa yaklaştı. Kalabalıktan yararlanan şahıs, çantayı alarak elindeki karton çantanın arkasına gizledi. Bir süre daha içeride dolanan şahıs ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

Çantasının olmadığını fark eden Hakan Kakız durumu mağaza görevlilerine bildirdi.

Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Kakız’ın çantasının çalındığı belirlendi. Olayın ardından Kakız, Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

"2 DAKİKA İÇİNDE ÇANTAM ÇALINDI"

Olayla ilgili sosyal medya mesajından açıklamalarda bulunan Hakan Kakız, “Nişantaşı’nda bir mağazada bardağa bakarken 2 dakika içerisinde çantam çalındı. Kamera kayıtlarından izledik içerisinde cüzdan, telefon ve para olan çantamı alıp gitti. Her şeyim gitti. Polisi aradık kayıtlar incelendi. Olaydan sonra karakola gittim ve ifade verdim. Kayıtlarda her şey net. Çantam gittiği için taksiyle arkadaşım Ece’ye gittim” dedi.