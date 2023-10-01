Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu göz altına alınmıştı! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bir televizyon Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savuran Sıla Doğu, çektiği video nedeniyle önceki gün İstanbul'da emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savuran Sıla Doğu, çektiği video nedeniyle gözaltına alınmıştı. Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ GÜN İSTANBULDA GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu'nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada paylaşıldı. Konu hakkında açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söyledi. Yaşananların ardından Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle, İstanbul Beykoz'daki evinde gözaltına alındı. Sıla Doğu'nun evinde yapılan aramalarda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet ecstasy hap ve 1 gram kokainin ele geçirildiği açıklandı.

SILA DOĞU ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Beykoz ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde yakalanan Sıla Doğu, çıkarıldığı Beykoz Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA

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