Sosyal medya hesabından yayımladığı videolarla ün kazanan fenomen Simge Barankoğlu, 10 Kasım'da İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alındı. Barankoğlu daha sonra adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bunun üzerine Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Simge Barankoğlu neden tutuklandı? sorularının yanıtları merak ediliyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, 1995 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmir Ödemişli olan 26 yaşındaki Simge Barankoğlu Adnan Menderes Üniversitesi mezunudur. Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolar ile ün kazanan Barankoğlu, paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmiştir. Simge Barankoğlu, geçtiğimiz yıllarda 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatmıştır.

SİMGE BARANKOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Alınan bilgilere göre sosyal medyada para kazandıklarını belirterek vergi adı altında vatandaşlardan para aldığı iddia edilen suç şebekesi hakkında harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bunun üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında söz konusu şebekenin kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıklarını söylüyor, ancak parayı vermek için belli bir miktarda vergi vermeleri gerektiğini belirterek para aldığı belirlendi.

10 Kasım'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Simge Barankoğlu'nun emniyetteki ifadesinde," Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.