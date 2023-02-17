Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan acı haber! Dilan Polat duyurdu: "Huzurlu uyusun"

Yaptığı yemek videolarıyla üne kavuşan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketine yakalanmıştı. Hatay'da yaşadığı evin çökmesi sonucu kardeşleri, halası, yeğenleri ve eniştesi ile göçük altında kalan Taha Duymaz'dan acı haber geldi.

Günlerdir enkaz çalışmaları devam eden binada enkaz altında olan Taha Duymaz'la ilgili acı haber geldi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Duymaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

"KİMSE KONUŞMASIN, İNSANLAR HUZURLU UYUSUN"

Dilan Polat, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kuzenini aradım, tahmin edilen bir şey. Cenazelerini görmüş, kız kardeşinin yanında da Umut varmış, diğer tarafında da Taha varmış. Şimdi teker teker çıkartıyorlar. Ama ben tahmin ediyordum. Kimse de daha fazla kimse konuşmasın, insanlar huzurlu uyusun."

EN YAKIN ARKADAŞI DA PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıp Narin, Instagram hesabından 'Başımız sağ olsun' paylaşımını yaptı.