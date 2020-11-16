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  3. Sosyal medya fenomeninden sazlı sözlü korona partisi!

Sosyal medya fenomeninden sazlı sözlü korona partisi!

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla beraber önlemlerin arttırılması mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiği sürekli olarak tekrarlanırken ev partileri dur durak bilmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu grup yine ev partisinde bir araya geldi.

Sosyal medya fenomeninden sazlı sözlü korona partisi!

Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları rağmen parti yaptı.

Sosyal medya fenomeninden sazlı sözlü korona partisi!

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı. 1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medya fenomeninden sazlı sözlü korona partisi!

Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor.

Sosyal medya fenomeninden sazlı sözlü korona partisi!

Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya fenomeninden sazlı sözlü korona partisi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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