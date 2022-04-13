Sosyal medya hesabından duyurdu! AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa etti

15 yıldan bu yana Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Lokman Çağırıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, gençlik yıllarından bu yana siyasetin farklı kademelerinde görev aldığına değindi. Daha önce yaşadığı kalp sorunlarının tekrar attığını belirten Çağırıcı, doktorlarla yaptığı istişare sonucu görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.

Lokman Çağırıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletine hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum.

15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım.

"GÖREVİ BIRAKMAM KANAATİNE VARDIM"

Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerinizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım.

"PARTİMİN YANINDA OLACAĞIMIN BİLİNMESİNİ İSTERİM"

Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim. Saygılarımla."