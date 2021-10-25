Sosyal medya hesabından duyurdu! Erkan Tan koronavirüse yakalandı

A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Tan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…"

ERKAN TAN KİMDİR?

Gazeteci ve sunucu Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Şırnak kökenli bürokrat Hikmet Tan'ın oğludur. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğu birçok şehirde geçen Tan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başladığı ilkokulu, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam ettirdikten sonra İzmir'in Foça ilçesinde tamamlamıştır. İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda başladığı ortaöğretimini ise Tokat'ta bulunan Erbaa Ortaokulu'ndan bitirmiştir.