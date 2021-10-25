Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiSosyal medya hesabından duyurdu! Erkan Tan koronavirüse yakalandıBüyükelçiliklerin geri adımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıklama herhangi bir kişiyi değil, egemenliğimizi hedef aldıLazut ne demek, TDK'ya göre Lazut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Ekim 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıATV canlı izle Kalp Yarası 17. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası 17. bölüm canlı izleFOX TV canlı izle Yasak Elma 117. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 117. bölüm canlı izlePAOK - Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkiBeşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü oyuncu Joanna Cameron yaşamını yitirdi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sosyal medya hesabından duyurdu! Erkan Tan koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından duyurdu! Erkan Tan koronavirüse yakalandı

A Haber sunucusu Erkan Tan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Erkan Tan koronavirüse yakalandı

A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Tan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…"

Sosyal medya hesabından duyurdu! Erkan Tan koronavirüse yakalandı

ERKAN TAN KİMDİR?

Gazeteci ve sunucu Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Şırnak kökenli bürokrat Hikmet Tan'ın oğludur. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğu birçok şehirde geçen Tan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başladığı ilkokulu, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam ettirdikten sonra İzmir'in Foça ilçesinde tamamlamıştır. İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda başladığı ortaöğretimini ise Tokat'ta bulunan Erbaa Ortaokulu'ndan bitirmiştir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT