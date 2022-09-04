Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!

Twitter'da yıkıldığı iddiasıyla gündem olan Kız Kulesi'nin görüntülerini gören vatandaşlar sosyal medyayı ayağa kaldırınca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Emine Özfalcı
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Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kız Kulesi restorasyonuna ilişkin , “Özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1940’lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrolünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır.

Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!

2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!

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