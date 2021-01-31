Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Hapis cezası geliyor...

Sosyal medya ile ilgili hazırlık aşamasında olan yeni düzenleme, hakaret eden ve kişilik haklarına saldıran kullanıcılara hapis cezasının önünü açtı.

5 bakanlığın üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın taslak metnine göre, sosyal medyada hakaret eden, kişilik haklarına saldıran ve özellikle yalan haber yayan kişilere yönelik hapis cezası veya para cezası verilebilecek ya da en iyi haliyle sosyal medya kullanması yasaklanabilecek.

ALMAN HUKUKUNA BAKILIYOR

Almanya bu konuyla ilgili düzenlemeyi daha önce yapmıştı. Türkiye de Almanya'nın yaptığı düzenlemeleri inceliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Almanya'da, sosyal medya 'kişilik haklarına ilişkin suçlar', 'cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar', 'dinî değerlere karşı suçlar' ve 'kamu güvenliğine karşı suçlar' olarak dört başlık hâlinde 'katalog suç' olarak düzenlendi. Almanya hukukuna göre sosyal medyadan yalan haberi yaymaya 'dezenformasyon', bilmeden yalanı yaymaya da 'mezenformasyon' deniliyor. Her birisi için ayrı ayrı suçların oluşturulduğu da ifade ediliyor. Yine, Almanya'da sosyal medyadan kişilik haklarını ihlal edenler üç yıla kadar ve belirli durumlarda da beş yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Konuya ilişkin taslak üzerinden yapılacak çalışmanın ardından net bir kararın verileceği kaydedildi.

AİLE ARA BULUCULUĞU GELİYOR

Reformla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha yaygın şekilde uygulanması amaçlanıyor. Bu çerçevede boşanma davalarının uzun sürmesi sebebiyle sıkıntılara yol açan aile ara buluculuğunun faaliyete geçmesi gibi konular da yer aldı. Uygulamayla çocuğun üstün yararı ile bütün aile fertlerinin hukuku korunacak ve uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturulabilecek. Ayrıca engelli haklarının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin de reformda olacağı aktarılıyor. Buna göre kamu kurumlarına engelli yönetici kadrosunun getirilmesinin de mecburi olacağı belirtiliyor.