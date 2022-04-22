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Sosyal medya kullanıcılarına yeni haber! Instagram’a 3 yeni özellik geliyor

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması, yeni özelliklerini açıkladı. Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin Instagram’a getirilen yeni özellikleri duyurdu.

Sosyal medya kullanıcılarına yeni haber! Instagram’a 3 yeni özellik geliyor

Instagram CEO’su Adam Mosseri, fotoğraf paylaşım uygulamasının yeni özelliklerini Twitter’da bir video aracılığıyla duyurdu. Videoda, Mosseri; ürün etiketleri, geliştirilmiş kişi etiketleri ve özgünlük için sıralamaları ayarlama özelliklerinin içerik oluşturucuları destekleme ve hak ettiklerini sağlamanın bir çabası olduğunu açıkladı.

Sosyal medya kullanıcılarına yeni haber! Instagram’a 3 yeni özellik geliyor

Ürün etiketleri özelliğinin genişletilmesi, resmi olarak 18 Nisan’da yayınlandı ve herkese açık hesapların fotoğraflarda ürünleri etiketlemesine izin veriyor. Videoda Mosseri, yeni genişletilmiş ürün etiketleri özelliği ile kullanıcıların sevdikleri, ilgilendikleri bir işletmeye, içerik oluşturucuya veya şirkete biraz trafik veya dikkat çekilmesini sağlayabileceklerini söyledi. Ürün etiketleri şu anda yalnızca fotoğraf gönderileri için kullanılabiliyor.

Sosyal medya kullanıcılarına yeni haber! Instagram’a 3 yeni özellik geliyor

INSTAGRAM DAHA FAZLA ORİJİNAL İÇERİK İSTİYOR

Mosseri’nin duyurduğu ikinci özellik, kullanıcıların kendilerini bir kategoride tanımlayabilecekleri ve bu kategorinin fotoğraf ve videolarda etiketlerinin bir parçası olarak görünmesini sağlayan bir seçenek sunması. Videoda bahsedilen üçüncü özellik ise, Mosseri’nin “özgünlük sıralaması” olarak adlandırdığı özellik.

Sosyal medya kullanıcılarına yeni haber! Instagram’a 3 yeni özellik geliyor

Instagram, orijinal içeriğe yeniden yayınlanan içeriklerden daha fazla değer vermek için algoritmalarını ayarlıyor. Aslında Instagram, bu yeni özelliklerle daha fazla orijinal içerik ve rakip platformlardan daha az içerik görmek istediğini gösteriyor.

Sosyal medya kullanıcılarına yeni haber! Instagram’a 3 yeni özellik geliyor

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