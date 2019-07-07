Sosyal medya onu konuşuyor! Putin'in karşısına böyle çıkınca...

Rus Lider Putin, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesi öncesi, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a röportaj vermişti.

Vladimir Putin, Financial Times'ın Moskova büro şefi Henry Foy ve gazeteci Lionel Barber'ın, Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'nden Suriye'ye, İngiltere ile yaşanan "Skripal krizinden" İran'a kadar birçok konudaki sorularına cevap vermişti.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK PAYLAŞILAN KONU OLDU!

Financial Times'ın, röportajın 90 dakikalık görüntülü ve uzun versiyonunu yayınlamasından sonra ortaya çıkan bir fotoğraf karesi herkesi şaşkına çevirdi. O görüntüde gazetenin Moskova büro şefi Henry Foy'un, Putin'in karşısına kırmızı çorap giyerek çıkması sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok paylaşılan konu oldu.