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  3. Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşımlar yapan Y.E. tutuklandı

Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşımlar yapan Y.E. tutuklandı

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yaptığı uygunsuz paylaşımlara bebeğini de alet eden Elif Sarı kullanıcı ismine sahip Y.D.'nin yakalandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşımlar yapan Y.E. tutuklandı

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sosyal medyada Elif Sarı kullanıcı adına sahip Y.D.'nin uygunsuz paylaşımlar yapması ve bu paylaşımlara bebeğini de alet etmesi üzerine hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşımlar yapan Y.E. tutuklandı

Gaziantep'te yakalandığı belirlenen @elif.antplii rumuzlu Y.D.'nin, Siber Suçlarla Mücade Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken bakanlıktan yapılan açıklama şöyle oldu:
Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşımlar yapan Y.E. tutuklandı

"Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;

Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Berna Akkaya
Editör


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