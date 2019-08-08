Sosyal medyada en çok ilgiyi Trabzonspor'un forma tanıtım videosu gördü
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, forma tanıtımlarını gerçekleştirdi. Takımların lansman filmleri arasında en fazla ilgi ise Trabzonspor'un formasına gösterildi.
Bordo-Mavili Takımın yeni sezon formalarının tanıtım videosu sosyal medyada oldukça ilgi gördü.
Sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adbaint ile The Brand Age Dergisi, 17-21 Temmuz aralığını baz alarak rapor hazırladı. Forma tanıtımlarını gerçekleştiren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un lansman filmlerinin sosyal medyada bulduğu yankıyı analiz etti.
TRABZONSPOR'UN FORMA TANITIM VİDEOSU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Söz konusu kulüpler hazırladıkları filmler eşliğinde formalarını görücüye çıkarırken, Beşiktaş “#bizimyolumuzbaşka” diyerek Beşiktaşlılık değerlerine vurgu yaptı. Fenerbahçe tribünlerinin emektar taraftarı İhsan (Güngörenler) Teyze ve kaptan Emre Belözoğlu’nu kamera karşısına geçirdi.
Trabzonspor ise keşan motifli formanın tanıtım filminde çocukluktan gelen taraftarlık duygusuna yer verirken, hazırlanan tanıtım videosu sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da ilgi gördü. İspanyol yıldız Gerard Pique ve Barcelona, Twitter hesaplarından Trabzonspor’un tanıtım filmini paylaşarak beğeni ve övgülerini dile getirdi.
İşte Trabzonspor'un o paylaşımı
Forma Reklam Filmimizi Dünya İzledi!— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) August 8, 2019
Veri analiz şirketi Adbaint ve The Brand Age dergisinin birlikte hazırladıkları rapora göre tanıtım filmimizin potansiyel görüntülenmesi dünya genelinde 851 milyona ulaştı.
Detaylar ? https://t.co/CQptNNu4rK pic.twitter.com/K5ARZ5DaGf
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