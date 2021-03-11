Sosyal medyada gündem oldu: Benim adım Nurefşan!

Türkiye’den Yunanistan'a 4 Mart 2021 günü saat 05.00 sularında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan anne Neslihan Teke ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı Nurefşan Teke, botlarının alabora olması sebebiyle Meriç Nehri sularına kapılarak boğuldu.

Anne ile kızının feci şekilde can vermesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANNENİN ALDIĞI CEZA NEDENİYLE KAÇTIĞI İDDİASI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında, Nurefşan'ın annesinin “aldığı ceza nedeniyle kaçtığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "terör suçlamasından kaçan annenin çocuğunun Meriç Nehri'nde boğulduğuna" yönelik yapılan haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklama şöyle;

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile nehirde başlatılan arama işlemlerinde saat 15.00 sularında cansız bedeni bulunan çocuğun aynı gün otopsi işlemi yapılarak cenazesi yakınlarına teslim edilmiştir. Anne N.T. hakkında herhangi bir arama-yakalama kararı bulunmadığı anlaşılmış ve olayla ilgili mağdur sıfatıyla beyanı alınmak suretiyle adli işlemler sonuçlandırılmıştır. Sosyal medyada anne hakkında ceza verildiği ve bu cezadan kaçtığı şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Binlerce Twitter kullanıcısı #BenimAdımNurefşan etiketiyle paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları;