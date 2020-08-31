Sosyal medyada infial yaratmıştı! Büşra hemşireye hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki mesajı büyük tepki çeken Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunan Süleyman Kaan Altınok’un gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı da Twitter hesabında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımını retweet etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görev alan Büşra hemşire, geçtiğimiz günlerde Muharrem ayı kapsamında, Twitter hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istemişti. "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim." ifadelerini kullandığı tweetinde Başkan Mansur Yavaş'ı etiketleyen Büşra hemşireya Mansur Yavaş'tan cevap gecikmemişti.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlıkları tüm Türkiye'de takdir toplarken Mansur Yavaş da hemşire'nin isteğini kırmayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi mutfağında hazırlanması talimatını verdiği aşureleri Ankara Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarına göndermişti. "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız." ifadeleriyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş'ın bu ilgisi birçok vatandaş tarafından olumlu tepki toplamıştı.

Mansur Yavaş tarafından Twitter'da paylaşılan bu diyalog bazı kişilerin de olumsuz tepkisine maruz kalmıştı. S. Kaan Altınok isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından alıntılanan paylaşımın altına, Büşra hemşireye karşı hakaretvari ve tehdit içerikli ifadeler kullanılmıştı. S. Kaan Altınok, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı da etiketlediği tweetinde, "Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın." ifadelerine yer vermişti. Bunun üzerine paylaşımlarını silen Büşra hemşire Twitter'daki kullanıcı adını da değiştirmek zorunda kalmıştı.

Yaşanan bu olayların üzerine Aybüke Ateş isimli kullanıcının 'Başkanım, beni evlat edinebilir misiniz?' paylaşımına cevap veren Mansur Yavaş, "Sevgili Aybüke, Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım." ifadelerini kullanmıştı.

Sevgili Aybüke,



Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum.



Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım. https://t.co/IkXjCISFcP — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 31, 2020

Sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen ve bu ricası geri çevrilmeyen Ankara Şehir Hastanesi çalışanı Büşra hemşireye, maruz kaldığı cinsel saldırı tehdidi ve hakaretlerin ardından destek yağarken bir mesaj da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti.

Bakan Koca, Büşra hemşireyle telefonda görüştüğünü belirterek sağlık çalışanları ve tüm kadınların yanında olduğunu vurgulamıştı. Muharrem ayının geleneklerinden biri olan aşurenin önemine de değinen Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerine yer vermişti.