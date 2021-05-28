Sosyal medyada KPSS 300 TL krizi! Yalan iddia gündem oldu

2021 KPSS başvuruları bugün itibarıyla başladı. KPSS'ye girecek olan adaylar heyecan içerisinde sınav başvurularının açıklanmasını beklerken, sosyal medya çıkan bir iddia ortalığı karıştırdı. Adaylar KPSS ücretlerini merak ederken sınav ücretinin 300 TL olacağı iddiası ortaya atıldı. Henüz ÖSYM tarafından açıklama yapılmadan, sabah saatlerinde ortaya atılan bu iddia sosyal medyayı karıştırdı. KPPS ücretinin 300 TL olduğunu söyleyenler, Twitter'da çok sayıda paylaşım yapılmasına sebebiyet verdi. Sınava girecek adayların yanı sıra ünlü isimler ve gazeteciler de paylaşım yapmaya başlayınca KPSS ücreti Twitter'da TT oldu.

Duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları 300 liralık KPSS ücretini eleştirmeye başladı. Sosyal medya kullanıcılarından kimi bu durumu mizaha çevirirken, kimileri de öfke kustu. Ancak kimse bu iddiayı kimin ortaya attığını sorgulamadı. İnsanlar bu konuyu twitter üzerinden gündeme taşırken, ÖSYM'nin henüz açıklama yapmadığına ve iddianın asılsız olduğuna dikkat çeken bilinçli kullanıcılar da paylaşım yaptı.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNA DAİR YAPILAN PAYLAŞIMLAR

Toplum mühendisleri yalanlarına devam ediyor...

Bunlar CHP'nin asılsız haberleri...

Böyle bir ücret söz konusu değil!

300 TL'YE TEPKİ GÖSTEREN KULLANICILAR

Asılsız iddialara itibar edenler arasında gazeteciler ve siyasiler de vardı.

Kimileri öfke kusarken kimileri ise mizah içeren paylaşımlar yaptı.

2021 LİSANS KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada başvuruların 12:00 itibarıyla başladığı duyuruldu. ÖSYM AİS sayfasında ücretler açıklandı ve ödemelerin anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılacağının bilgisi paylaşıldı. 2020 yılı KPSS kılavuzuna göre; sınav ücreti 80 TL olarak belirlenmişti.

2021 yılı KPSS oturumları için güncel sınav ücreti ise sanıldığı gibi 300 TL değil, 10 TL'lik artışla 90 TL oldu. Her bir oturum için geçerli olduğu ifade edilen KPSS 2021 ücret bilgileri şu şekilde;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu-Eğitim Bilimleri Oturumu: 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 65,00 TL

ÖABT: 90,00 TL.

