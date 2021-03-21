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Sosyal medyada tartıştığı kişileri vurdu: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 19 yaşındaki şahıs, sosyal medyada tartıştığı gençlerle yolda karşılaşınca kurşun yağmuruna tuttu. Meydana gelen olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Sosyal medyada tartıştığı kişileri vurdu: 1'i ağır 3 yaralı

Sosyal medyada daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışan Ahmet D. ile Ayhan Ege O. (19) Bozyaka Mahallesi 3156 sokakta saat 06.00 sıralarında karşılaştı.  Ahmet D., fırına giden Ayhan Ege O. ve Gökhan Başar Ç. (19) ve Üveys Y.'ye (18) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Ahmet D., silahıyla Ayhan Ege O. ile arkadaşlarına ateş açarak olay yerinden kaçtı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri  ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ayhan Ege O. ve Gökhan Başar Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Üveys Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan gençlerden Üveys Y.'nin karın ve bacak kısmından 3 mermi ile yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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