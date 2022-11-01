Sosyal medyadaki lunapark görüntüleri gündem oldu! Yaşlı adamın o halini görenlerin için sızlamıştı ancak gerçek bambaşka çıktı!

Yaşlı adamın yanına giden vatandaşlar iletişim kurmaya çalıştılar ancak yaşlı adamın sağır ve dilsiz olduğunu anladılar. Adamın zihinsel engelli de olmasının anlaşılmasından sonra yardımsever vatandaşlar yaşlı adamı çarpışan arabalara bindirdiler.

O an ki sevinci ise orada bulunanlar tarafından kamera kaydına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilk önce iç sızlatsa da daha sonra sevindirdi ve en çok izlenen videolardan birisi oldu.