Sosyal medyadaki lunapark görüntüleri gündem oldu! Yaşlı adamın o halini görenlerin için sızlamıştı ancak gerçek bambaşka çıktı!
Sosyal medya paylaşılan lunapark görüntülerinde yaşlı bir adamın çarpışan arabaya binenleri hayretle izlemesini görenlerin içi parçalanmıştı. Ancak o videonun devamının görenler yaşlı adamın mutluluğuna ortak oldular.
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