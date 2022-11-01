Sosyal medyadaki lunapark görüntüleri gündem oldu! Yaşlı adamın o halini görenlerin için sızlamıştı ancak gerçek bambaşka çıktı!

Sosyal medya paylaşılan lunapark görüntülerinde yaşlı bir adamın çarpışan arabaya binenleri hayretle izlemesini görenlerin içi parçalanmıştı. Ancak o videonun devamının görenler yaşlı adamın mutluluğuna ortak oldular.

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Sosyal medyadaki lunapark görüntüleri gündem oldu! Yaşlı adamın o halini görenlerin için sızlamıştı ancak gerçek bambaşka çıktı! 1

Çarpışan araba binenleri kenardan izleyen yaşlı adamın o an ki heyecanına ve şaşkınlığına şahit olanlar adamın bu haline bir anlam veremeyip üzüldüler.

Sosyal medyadaki lunapark görüntüleri gündem oldu! Yaşlı adamın o halini görenlerin için sızlamıştı ancak gerçek bambaşka çıktı! 2

Çarpışan aradakilerin sevincine ortak olarak o anın tadını çıkaran yaşlı adamın ne yapmaya çalıştığını anlamak için yanına giden vatandaşlar ise bu durumun neden olduğunu kısa bir süre sonra öğrendiler.

Sosyal medyadaki lunapark görüntüleri gündem oldu! Yaşlı adamın o halini görenlerin için sızlamıştı ancak gerçek bambaşka çıktı! 3

Yaşlı adamın yanına giden vatandaşlar iletişim kurmaya çalıştılar ancak yaşlı adamın sağır ve dilsiz olduğunu anladılar. Adamın zihinsel engelli de olmasının anlaşılmasından sonra yardımsever vatandaşlar yaşlı adamı çarpışan arabalara bindirdiler.

O an ki sevinci ise orada bulunanlar tarafından kamera kaydına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilk önce iç sızlatsa da daha sonra sevindirdi ve en çok izlenen videolardan birisi oldu.

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