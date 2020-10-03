Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Balcı koronavirüse yakalandı

Twitter hesabından paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını belirten Selçuk Balcı,"Kovid -19 Testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.

SELÇUK BALCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?NERELİ?

Selçuk Balcı, 4 Temmuz 1988 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. 32 yaşında olan Balcı, Rize'de ilkokulu eğitimini tamamladı.

İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak sardı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.