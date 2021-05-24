Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü YouTuber Duygu Özaslan'ın babası yaşamını yitirdi

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan'ın babası yaşamını yitirdi. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren, ifadesi ve çelişkili açıklamaları ile sık sık eleştirel ünlü Youtuber Duygu Özaslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasını kaybettiğini duyurdu.

Duygu Özaslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz"

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

YouTuber ve internet ünlüsü Duygu Özaslan, YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar paylaşmaktadır.

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Duygu Özaslan kimdir?