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Sosyal medyadan duyurdu! Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara flaş uyarı: Dikkatli olalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da 29 Kasım Pazartesi günü (yarın) kuvvetli rüzgarın beklendiğini ifade ederek vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Sosyal medyadan duyurdu! Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara flaş uyarı: Dikkatli olalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında İstanbulluları ilgilendiren bir paylaşımda bulundu.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarıda bulunan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürünün Pazartesi günü kuvvetli rüzgar beklendiğini aktardığını ifade ederek vatandaşlara rüzgar dolayısıyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM, DİKKATLİ OLALIM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın (Pazartesi) kuvvetli #rüzgâr bekleniyor.

Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım"

Sosyal medyadan duyurdu! Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara flaş uyarı: Dikkatli olalım

Sosyal medyadan duyurdu! Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara flaş uyarı: Dikkatli olalım

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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