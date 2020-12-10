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  3. Sosyal medyadan hareket başlatılmıştı: Bora Abdo ve Hasan Ali Toptaş'ın yayınevleri ile ilşkileri kesildi!

Sosyal medyadan hareket başlatılmıştı: Bora Abdo ve Hasan Ali Toptaş'ın yayınevleri ile ilşkileri kesildi!

Sosyal medya üzerinden başlatılan ifşa hareketi ile Bora Abdo ve Hasan Ali Toptaş hakkındaki taciz suçlamalarının ardından yayınevleri, yazarlarla ilişkilerini kestiklerini duyurdu. İletişim yayınları Bora Abdo ile, Everest yayınları ise Hasan Ali Toptaş ile artık çalışmayacağını sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Sosyal medyadan hareket başlatılmıştı: Bora Abdo ve Hasan Ali Toptaş'ın yayınevleri ile ilşkileri kesildi!

Sosyal medya üzerinden başlatılan ifşa hareketi ile birçok kadın tarafından taciz iddialarıyla suçlanan Bora Abdo ile Hasan Ali Toptaş hakkında, birlikte çalıştıkları yayınevleri tarafından ilişkilerinin kesilmesi kararı verildi. 

İletişim Yayınları, yazar Aslı Tohumcu tarafından taciz suçlaması yöneltilen Bora Abdo’yla olan yayın ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Everest yayınları ise yazar Hasan Ali Toptaş ile ilgili inceleme yaptığını duyurdu.

Zorbalık ve taciz karşısında yazarları Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’nun yanında olduğunu belirten yayınevinin, konuyla ilgili açıklamasında,"İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsanı davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Hasan Ali Toptaş hakkındaki taciz iddialarını incelediklerini belirte​n Everest yayınları ise, daha sonra yaptığı açıklamada "Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verdi.

 

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın, Doğan Hızlan'ın sunduğu ‘Karalama Defteri’ programına konuk olduğu programda çevirmenlerle ilgili yaptığı, "Çeviri bir kitap okurken önce çevirmenin doğum tarihine bakıyorum" şeklindeki açıklamalar sosyal medyada tartışmaya neden oldu.
Bu tartışmaların devamında Twitter'da "Leyla" isimli bir kullanıcı Toptaş hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu. Bu tweetin altında 20'ye yakın kadın, Hasan Ali Toptaş’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair iddiaları paylaştı.

Bu olayın ardından bir çok yayın evi Toptaş'la ilişkilerini kestiklerini açıklarken, TRT2'nin de Toptaş'ın konuk olduğu bölümü yayından kaldırdığı görüldü.

Berna Akkaya
Editör


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