Yazar İsmail Kazdal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı: Tuğba Erçakar, şikayetçi olduğu erkek arkaşı tarafından darbedildiBakan Koca: 225 sağlık çalışanımızı, görevi başında şehit verdikAnthony Joshua - Kubrat Pulev maçı CANLI İZLE LİNKİProf. Dr. Gülümser Heper kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gülümser Heper hayatıMasterchef sac arası nasıl yapılır? Sac arası tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef Patlıcan orta nasıl yapılır? Patlıcan orta tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef Etli Ekmek nasıl yapılır? | Etli ekmek tarifi| Malzemeleri nelerdir?Masterchef Batırık nasıl yapılır? | Batırık tarifi| Malzemeleri nelerdir?Masterchef Bamya çorbası nasıl yapılır? | Bamya Çorbası tarifi| Malzemeleri nelerdir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı: Tuğba Erçakar, şikayetçi olduğu erkek arkaşı tarafından darbedildi

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı: Tuğba Erçakar, şikayetçi olduğu erkek arkaşı tarafından darbedildi

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan genç kadın Tuğba Erçakar, erkek arkadaşı tarafından ayrılmak istediği için darbedildiğini belirterek o aqnlara ait görüntüleri kişisel hesabı üzerinden paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı: Tuğba Erçakar, şikayetçi olduğu erkek arkaşı tarafından darbedildi

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen bir kadın, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken daha önce de gerçekleştiiği belirtilen şiddet olayları nedeniyle kadının erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenildi.

TUĞBA ERÇAKAR KİMDİR?

Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı: Tuğba Erçakar, şikayetçi olduğu erkek arkaşı tarafından darbedildi

Genç kadın 9 Aralık tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" dedi.

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı: Tuğba Erçakar, şikayetçi olduğu erkek arkaşı tarafından darbedildi

Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde bir erkeğin eve girer girmez genç kadına saldırdığı ve evde bulunan bir başka kadının ise olaya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Tuğba Erçakar, erkek arkadaşının serbest bırakıldığını söyleyerek, "Şu anda can güvenliğimiz yoktur" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT