Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen bir kadın, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken daha önce de gerçekleştiiği belirtilen şiddet olayları nedeniyle kadının erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenildi.

TUĞBA ERÇAKAR KİMDİR?

Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Genç kadın 9 Aralık tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" dedi.

Merhaba ben Tuğba Erçakar 26 yaşındayım İstanbul/Şişli’de ikamet etmekteyim. 09/12/2020 tarihinde kız arkadaşımın evinde ayrılmak istediğim erkek arkadaşım M.H.B tarafından darp edildim. Sesimi duyurmak istiyorum. #tuganınsesiol pic.twitter.com/pWlaNbwUvB — tuğba erçakar (@bihteringozyasi) December 12, 2020

Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde bir erkeğin eve girer girmez genç kadına saldırdığı ve evde bulunan bir başka kadının ise olaya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Tuğba Erçakar, erkek arkadaşının serbest bırakıldığını söyleyerek, "Şu anda can güvenliğimiz yoktur" dedi.