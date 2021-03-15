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Sosyal medyanın diline düştü! Ajdar'dan komedi filmlerini aratmayan paylaşım

Yıllar önce Popstar Türkiye yarışmasına katılan ve seçmelerde sesinin beğenilmemesi üzerine jüri üyelerine tavır sergileyen Ajdar, söylediği sözler ve davranışlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ajdar, bu kez de söylediği tuhaf şarkısıyla sosyal medyanın diline düştü.

Yalnızca söylediği sözler, sert çıkışları ve davranışlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Ajdar bir süre önce TikTok uygulamasında açtığı canlı yayında engelli kızı için manevi yardım isteyen anneyi terslemesi sonrası yine konuşuluyor.

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katılma karşılığı 1 milyon Euro istediği öğrenilen Ajdar, bu kez de söylediği tuhaf şarkısıyla adından söz ettirdi.

İşte Ajdar'ın alay konusu olan videosu:

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Başarısız müzik deneyimleri sonrası kendini sanatçı olduğuna inandıran Ajdar, bir süre önce TikTok uygulamasında canlı yayın açmış ve engelli kızı için manevi yardım isteyen takipçisini terslemişti.

"Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz... Ben zaten sanatçıyım. Ben kendi sıkıntılarımla başa çıkmak için uğraşıyorum" diyerek genç anneyi tersleyen Ajdar tepki çekmişti.

Ajdar, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı Gör Beni'ye katılmak için de 1 milyon Euro istemişti.

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