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  3. Sosyal medyanın en çok konuşulan Beşiktaş oldu

Sosyal medyanın en çok konuşulan Beşiktaş oldu

Sosyal medyada en çok kullanıcının bulunduğu platformların başında gelen Twitter, bu yıl Türkiye'de en çok konuşulanları açıkladı. Buna göre, Türkiye'de en çok konuşulan futbol takım Beşiktaş oldu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan Beşiktaş oldu

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, Türkiye'de bu yılın en çok konuşulan konularını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin futbol gündeminin en tepesinde Beşiktaş yer aldı. Açıklanan verilere göre, Beşiktaş, sosyal medyada en çok etkileşim alan kulüplerin başında geldi. Siyah-beyazlılarla ilgili tam 10 milyonun üzerinde tweet atıldı. Beşiktaş'ın ardından ise Galatasaray ve Fenerbahçe geldi.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de hakkında en çok "Tweet" atılan kulüpler sıralamasında 4. sırada yer buldu.  

Sosyal medyanın en çok konuşulan Beşiktaş oldu

EN ÇOK TAKİPÇİ KAZANAN FENERBAHÇE 

Bu sene içerisinde Twitter'da en çok takipçi kazanan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 867 bin yeni takipçiyle listenin zirvesinde yer aldı. 

Türkiye'de hakkında en fazla "Tweet" atılan sporcu, helikopter kazasında hayatını kaybeden unutulmaz ABD'li basketbolcu Kobe Bryant oldu. Ocak ayında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili Türkiye'de 1 milyonun üzerinde "Tweet" paylaşımı yapıldı. Unutulmaz basketbolcuyu, Galatasaray'a dönen Arda Turan, milli basketbolcu Cedi Osman, Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao ve Fernando Muslera izledi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan Beşiktaş oldu

FATİH TERİM 7. SIRADA YER ALDI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüse yakalandığını açıkladığı "Tweet" 41 binden fazla "Retweet" edilerek Türkiye'de en çok "Retweet" alan paylaşımlar sıralamasında 7. basamakta yer buldu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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