Sosyal medyaya Almanya ayarı geliyor! Bunları yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek

Türkiye'nin son zamanlarda konuştuğu konular arasında sosyal medya düzenlemesi de yer alıyor. Bu konuda AK Partinin düzenleme yaptığı bilinirken söz konusu düzenlemenin nasıl olacağı da netleşmeye başladı. Almanya'nın modeli incelenirken AK Parti yeni anayasa çalışmasına da bazı hükümler koymayı amaçlıyor.

Hürriyet'in haberine göre Türkiye, Almanya'da uygulanan sosyal medya düzenlemesini uygulamayı planlıyor. Söz konusu düzenleme hakkında konuşan AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, sansürün söz konusu olmadığını dile getirerek daha önce de sosyal medya kanunu ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi.

PEK ÇOK AB ÜLKESİ TÜRKİYE İLE AYNI TEHDİDİ YAŞIYOR

" O zaman da aynı tartışmalar yaşandı, ‘sansür’ denildi fakat niyetin sansür olmadığı görüldü." diyen Özkaya, "Pek çok AB ülkesi Türkiye ile aynı tehdidi yaşıyor. Toplumun geniş kitlelerini baskı altına alıyor, normal hayatta suç olan sosyal medyada da suç fakat fake hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor. Bu çözülmeli, herkesin kimliği bilinmeli. Sosyal medyada bir yalan haberi ya da terör suçunu, dezenformasyonu milyonlarca insan duyuyor." ifadelerini kullandı.

KATALOG SUÇLARI 4 BAŞLIKTA

Almanya'nın terör ve şiddet ile ilgili 2017'de ceza kanunda değişimler yaptığını kaydeden Özkaya, " Almanya katalog suçları 4 başlıkta oluşturmuş. Bunlar ‘terör’, ‘cinsel suçlar ve pornografi’, ‘din ve vicdan özgürlüğüne hakaret’, ‘yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyon. Dezenformasyon, yalanın bilerek yaygınlaştırılması, mezenformasyon ise bilmeden yaygınlaştırılması. Bizde de bu başlıkları göz önüne alarak çalışma yapılıyor. Almanya, Fransa gibi ülkeler bu konuda düzenleme yapmış. İngiltere ise üzerinde çalışıyor. " diye konuştu.

BU MADDELER MUTLAKA OLMALI

Almanya’da uygulanan sistemi bir örnek üzerinden anlatan Özkaya şunları şöyle devam etti:

"Kanunda gösterilen hukuka aykırı içerik tespit edildiğinde, içeriğin yayından kaldırılması için sosyal ağ işletmelerine 24 saat süre tanınıyor. Aksi takdirde 50 milyon Euro’ya kadar para cezası kesiliyor. Almanya’da bulunan vatandaşların kanuna aykırı bir paylaşımı tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunmasına da hak tanınıyor. Ayrıca ‘uyar-kaldır’ şikâyet sistemi uygulanıyor. Bizim düzenlememizde de bu maddeler mutlaka olmalı. Uyar-kaldır bizim sistemimizde var fakat etkin kullanımın oluşması gerekiyor. Dezenformasyon yapanın belirli süre sosyal medya kullanması yasaklanabilir ve maddi tazminat gibi uygulamalar olabilir. Ceza hukuku düzenlenir. Özellikle kişilerin kim olduğunu bilmeli, provokasyon yapması, maskeli suç işlemesine engel olmalıyız."

HAPİS CEZASI

Özkaya, Almanya'da dezenformasyon yapan bir sosyal medya kullanıcısına 1 yıldan 5 yıla kadar suç ibraz edildiğini kaydederek, " Türkiye’nin de bu cezaları mutlaka getirmesi gerekiyor. Ceza Kanunu’nda ifade özgürlüğünü sınırlamayan, kamuya açık sosyal paylaşım ve ifade özgürlüğü alanında bilginin doğru yayılmasını sağlayan bir düzenleme için çalışma yapabiliriz.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA DEVLERİ İÇİN ADIM

Öte yandan yeni anayasada, sosyal medya ve internet kullanımına yönelik dezenformasyonun önlenmesi için bazı maddelerin de alması planlanıyor. Bu kapsamda Twitter, Facebook ve Google gibi küresel şirketlerin, iletişimi kontrol etme tehdidi ile sosyal medyadaki dezenformasyonu önlemek için bazı maddelerin anayasaya eklenebileceği belirtiliyor.