Sosyal medyayı salladı: "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı! "Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin vurgulanması için hazırlanan "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı kamuoyuyla paylaşıldı. Sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği şarkı için paylaşım yapan İletişim Başkanı Altun," Hikayemiz burada, sazımız burada, sözümüz burada. Kalbimiz burada, burası için atıyor. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar" dedi.
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği, "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı. Türkiye'nin birlik ve beraberlik duygularına vurgu yapan şarkı sosyal medyada beğenilirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
KLİPTE MİLLİ DEĞERLERE VE YATIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ
Söz konusu şarkının klibinde Türkiye’nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı. Türkiye’nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.
Türkiyemiz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 19, 2022
Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var.
Hikayemiz burada
Sazımız burada
Sözümüz burada
Kalbimiz burada, burası için atıyor…#BirlikteTürkiyeyiz en son nefese kadar! pic.twitter.com/2av1T2bZW6
"BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ EN SON NEFESE KADAR"
Fahrettin Altun, şarkı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan. Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var. Hikayemiz burada, sazımız burada, sözümüz burada. Kalbimiz burada, burası için atıyor. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Kıymetli sanatçı Şükriye Tutkun’a bu değerli çalışması için duygularımıza tercüman olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadife sesi bu güzel memlekette hep var olsun."
BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ ŞARKISI SÖZLERİ
"Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının sözleri şöyle:
"Biiznillah…
İnandık Hak yoluna
Kefil O'dur kuluna
Düşkünüz sevdasına
Vatanın bekasına
Kurbanım salasına
Canım yetene kadar
Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek
Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar
Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz
Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar
Elhamdülillah…
Tarihe ışık tutan
Mazluma kucak açan
Dünyaya örnek olan
Geçmişten geleceğe
Ümmete sahip çıkan
Recep Tayyip Erdoğan
Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek
Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar
Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz."