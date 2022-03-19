Sosyal medyayı salladı: "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı! "Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar"

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği, "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı. Türkiye'nin birlik ve beraberlik duygularına vurgu yapan şarkı sosyal medyada beğenilirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

KLİPTE MİLLİ DEĞERLERE VE YATIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu şarkının klibinde Türkiye’nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı. Türkiye’nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.

Türkiyemiz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan.

Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var.



Hikayemiz burada

Sazımız burada

Sözümüz burada

Kalbimiz burada, burası için atıyor…#BirlikteTürkiyeyiz en son nefese kadar! pic.twitter.com/2av1T2bZW6 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 19, 2022

"BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ EN SON NEFESE KADAR"

Fahrettin Altun, şarkı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan. Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var. Hikayemiz burada, sazımız burada, sözümüz burada. Kalbimiz burada, burası için atıyor. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Kıymetli sanatçı Şükriye Tutkun’a bu değerli çalışması için duygularımıza tercüman olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadife sesi bu güzel memlekette hep var olsun."

BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ ŞARKISI SÖZLERİ

"Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının sözleri şöyle:

"Biiznillah…

İnandık Hak yoluna

Kefil O'dur kuluna

Düşkünüz sevdasına

Vatanın bekasına

Kurbanım salasına

Canım yetene kadar

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz

Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar

Elhamdülillah…

Tarihe ışık tutan

Mazluma kucak açan

Dünyaya örnek olan

Geçmişten geleceğe

Ümmete sahip çıkan

Recep Tayyip Erdoğan

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz."