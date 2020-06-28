Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Caddebostan'a akın ettiler!
YKS sınavından dolayı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Uygulamanın bitmesinin ardından İstanbullular sokaklara akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlar havadan görüntülendi.
Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbullular, Caddebostan sahiline akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu sahil havadan görüntülendi.
İstanbul'da YKS'den dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasının sona ermesi ile vatandaşlar akşam saatlerinde Caddebostan sahilini doldurdu. Havanın serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske de takmadıkları görüldü.
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