Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Caddebostan'a akın ettiler!

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbullular, Caddebostan sahiline akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu sahil havadan görüntülendi.

İstanbul'da YKS'den dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasının sona ermesi ile vatandaşlar akşam saatlerinde Caddebostan sahilini doldurdu. Havanın serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske de takmadıkları görüldü.