Sosyal Olgu ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olgu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyal olgu ne demek? Sosyal olgu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyal olgu kelimesi. Peki sosyal olgu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyal olgu nedir, sosyal olgu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SOSYAL OLGU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyal olgu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sosyal olgu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sosyal nitelikli olay

