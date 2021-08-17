Sosyeteyi sallayan iddia! Ertan-Sena Uyanık çifti ünlü model Dilara Kurşun ve sevgilisi Tufan Kılıç'ı darp etti!

Ünlü Model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, 2 Haziran günü İstanbul’da bir AVM’de yemek yemesinin ardından akşam saatlerinde araçlarıyla AVM'den ayrıldı. İddiaya göre yolda ilerlerken trafikte başka bir aracın sürücüsüyle tartışma başladı. Diğer araçtaki isimlerin de sosyete camiasının tanınmış çifti Ertan-Sena Uyanık olduğu öğrenildi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sena Uyanık, Dilara Kurşun’u saçlarından tutarak yerde sürükledi. Uyanık, Kurşun'un yüzünü tırmalayarak darp ederken diğer yandan Erkan Uyanık da Tufan Kılıç' yumruk attı.

Kurşun, Sena Uyanık’a saldırdığı sırada Kılıç ise Ertan Uyanık’a kafa attı. Tarafları site güvenliği sakinleştirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tufak Kılıç ve Sema Uyanık iddiaya göre trafikte birbirlerini geçmeye çabaladı. İkamet ettiği sitenin girişinde Kılıç'ın sürdüğü aracı gören Uyanık tartışmaya burada devam etti. Aracından inen Ertan Uyanık, Tufan Kılıç’a "Ne biçim araba sürüyorsun?" diyerek tepki gösterirken Kılıç'ın küfür savurması Ertan Uyanık'ı çılgına çevirdi. Birbirlerini darp eden tarafların karşılıklı şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.