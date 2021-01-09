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Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ aile arasında sade bir davetle nişanlandı. Nişanda Hülya Koçyiğit'te kurtlarını döktü.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı!

Magazin gündeminde adında sık sık söz ettiren Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz nisan ayından beri birlikte olduğu iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımını attı.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı!

Pandemi döneminde evlilik kararı alan ancak nişan törenleri ertelemek zorunda kalan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti aile arasında sade bir törenle nişanlandılar.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı!

Nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Aslışah Alkoçlar seçtiği zarif kıyafeti ve güzelliği ile takipçilerinden tam not aldı.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı!

Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar da sosyal medyadan "Canımın içi çok mutlu ol" notunu düşerek törenden kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı!

Hülya Koçyiğit torunun mutlu gününde dans ederek eğlendi. Gülşah Alkoçlar'ın mutluluğu ise yüzüne yansımış.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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