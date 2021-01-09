Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı!

Magazin gündeminde adında sık sık söz ettiren Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz nisan ayından beri birlikte olduğu iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımını attı.

Pandemi döneminde evlilik kararı alan ancak nişan törenleri ertelemek zorunda kalan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti aile arasında sade bir törenle nişanlandılar.

Nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Aslışah Alkoçlar seçtiği zarif kıyafeti ve güzelliği ile takipçilerinden tam not aldı.

Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar da sosyal medyadan "Canımın içi çok mutlu ol" notunu düşerek törenden kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Hülya Koçyiğit torunun mutlu gününde dans ederek eğlendi. Gülşah Alkoçlar'ın mutluluğu ise yüzüne yansımış.